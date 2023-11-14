شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ما هي شروط تقسيط جوال أيفون من زين السعودية 1445؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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تقدم شركة زين مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع المتعاملين، وتعتبر خدمة التقسيط للحصول على الهواتف النقالة من بين الخدمات المميزة التي توفرها الشركة، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذا النظام للحصول على جوالاتهم بسهولة ويسر.

شروط تقسيط جوال أيفون من زين

في الفترة الأخيرة، قامت شركة زين بإتاحة فرصة جديدة للعملاء للحصول على الجوال بنظام التقسيط بعد إغلاق هذا الباب لبعض الوقت، ويتيح للعملاء الآن شراء الهواتف النقالة بشروط تقسيط ميسرة.

فيما يلي بعض الشروط الأساسية التي يجب توفرها للحصول على الهاتف:

يجب أن يكون المتقدم مشتركًا في إحدى باقات شباب المفوترة من زين.

يجب أن يكون سعر الجوال لا يقل عن 1000 ريال سعودي.

يجب دفع 3 فواتير سابقة بالكامل.

يجب على المتقدم أن يكون لديه بطاقة ائتمان من أحد البنوك المشاركة مع زين، مثل مصرف الراجحي، بنك الرياض، بنك الجزيرة، البنك السعودي للاستثمار.

يجب على العميل تسديد الأقساط في المواعيد المحددة.

تتيح شركة زين عدة طرق لسداد خدمة تقسيط الجوال، حيث يمكنك اختيار إحدى الطرق التالية:

طريقة الخصم المباشر: يتم خصم المبلغ كل شهر تلقائيًا في تاريخ محدد مع فاتورة الهاتف. الدفع الشهري: يمكنك دفع المبلغ المستحق في أقرب فرع لشركة زين. البطاقة الائتمانية: يمكن استخدام بطاقة ائتمان من أحد البنوك المشاركة مع زين، حيث يتم تحويل معاملة الشراء إلى أقساط بدون فوائد.

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