شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لجنة الانضباط تسعد جمهور النصر بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة
يستند نادي النصر إلى خطاب من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي كدعم لموقفه، وذلك ردًا على احتجاج الوحدة بخصوص مشاركة اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن للمحترفين.
لجنة الانضباط تسعد جمهور
أكدت صحيفة “الرياضية” أن نادي النصر يستند إلى خطاب رسمي من لجنة الانضباط، موضحةً أنه تم إعلانه كدليل على إشراك اللاعب تاليسكا في مباراة فريقه أمام الوحدة في إطار منافسات الدوري.
تسلمت إدارة النصر خطابًا رسميًا من لجنة الانضباط يعلن عن إيقاف اللاعب تاليسكا عن المشاركة أمام الخليج في الجولة الثانية عشرة من الدوري، وكذلك أمام الشباب في ربع نهائي كأس الملك، يأتي هذا القرار نظرًا لاستمرار تأهل النصر في مسابقة الكأس، وفقًا للمعلومات المتوفرة في الخطاب الذي تلقته الإدارة.
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