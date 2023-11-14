"المدني" يدعو إلى الحيطة أثناء هطول الأمطار

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت المديريةُ العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسة.

وشدّدت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وإبعاد الأطفال عن مناطق تجمعات المياه.

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