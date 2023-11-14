انت الان تتابع روسيا تعلن تدمير 4 مُسيرات أوكرانية استهدفت 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 2:11 مساءً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء)، أن دفاعاتها الجوية دمرت أربع طائرات مُسيرة أوكرانية فوق ثلاث مدن روسية. وأوضحت الوزارة أن المُسيرات دُمرت في مدن موسكو وتامبوف وبريانسك، وفقاً لـ"رويترز". وكان رئيس المركز الصحافي لقوات مجموعة فوستوك الروسية أوليغ تشيخوف، قد أعلن أمس أن القوات الروسية منعت، خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس محاولات للجيش الأوكراني للالتفاف على محور جنوب دونيتسك، ودمّرت سبعة أطقم هاون معادية.

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