ضبط 3 أشخاص لارتكابهم مخالفة دخول محمية حرة الحرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 2:32 مساءً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة دخول محمية حرة الحرة، المحظور دخولها بدون تصريح، بمحمية الملك سلمان الملكية ويستقلون مركبة بدون لوحات وتم إحالتهم للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم. وأوضحت القوات أنه يوجد مناطق يحظر دخولها بدون تصريح ومنها (حرة الحرة، والخنفة والطبيق) بمحمية الملك سلمان الملكية، والتيسية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحازة الصيد بمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، حيث إن عقوبة دخول أو عبور تلك المناطق دون الحصول على تصريح أو ترخيص غرامة (5000) ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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