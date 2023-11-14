حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ترتفع إلى 11500 شهيد

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 39 على التوالي، إلى 11500 شهيد و29 ألف جريح، 70 في المئة منهم أطفال ونساء.

ونددت وزارة الصحة الفلسطينية، باستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قصف واستهداف المستشفيات، مما اضطرت الأطقم الطبية لدفن 170 شهيداً في ساحات مستشفى الشفاء بمدينة غزة والمحاصر لليوم الخامس على التوالي من الدبابات الإسرائيلية.

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