تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن يروي قصة زواج فتاة سعودية من شاب "آيسلندي" بعدما قابلته في سويسرا

صحيفة الخليج 365: روى مواطن قصة زواج سعودية من آيسلندي بعدما قابلته في سويسرا، ثم انتقلت للإقامة معه في آيسلندا.

وقال: "كنت في النرويج، وغيرت حجزي، وذهبت إلى آيسلندا، ووجدت حساب شخص باسم "رحالة آيسلندي"، وسألته إذا عندك مكتب ليصير تعاون بيني وبينه، فقال لي أنه لا يوجد لديه مكتب، ولكن توجد سعودية لديها مكتب سياحي، وعرض علي أن يخبرهم ليتواصلون معي، ووافقت".

وأشار إلى أنه عندما تواصل مع صاحبة المكتب السعودية أخبرته أنها تعيش في آيسلندا ومتزوجة من آيسلندي، وعندما سألها عن ديانته أخبرته أنه مسلم.

ولفت إلى أن زوجها الآيسلندي أسلم قبل الزواج، وقابلها في سويسرا ثم جاء إلى جدة وخطبها من أهلها، ثم تزوجا وسافرا إلى آيسلندا.

وأوضح أنه قابل الزوج وعرض عليه أن يزوره في حائل ووافق، وجاء إلى حائل برفقه عدد من أصدقائه.

وفي السياق نفسه قال الشاب الآيسلندي، أن زوجته حامل ومن المقرر أن يكون موعد الولادة في شهر يناير القادم، لافتا إلى أنهما اتفقا على تسمية المولود باسم "عامر" لأن هذا الاسم موجود في اللغة العربية والإنجليزية وآيسلندا.