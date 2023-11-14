شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يحذر من الحالة المناخية ويطالب باتباع الإرشادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الدفاع المدني السعودي إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المناطق الجنوبية والشمالية.

وقال المركز الوطني للأرصاد: "تشهد الآن أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الباحة، عسير هطول أمطار بين متوسطة إلى غزيرة".

وأضاف "نأمل أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة في مثل هذه الحالات الجوية".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.