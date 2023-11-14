تعرضت للغش والخداع.. امرأة تكتشف إصابة زوجها بمرض خطير بعد زواجها منه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة من فتاة تتحدث عن اكتشافها إصابة زوجها بانفصام الشخصية بعد الزواج.

قالت الفتاة أنها خطبت لقريب لها، بناءً على توصية من أهله الذين أخبروها أنه شخص هادئ ولا يظهر كثيرًا للناس.

وأضافت أن والدتها وأخوات زوجها أصدقاء، وبسؤال والدتها عنه قلن لها إنه رجل جيد.

وأوضحت أنها تزوجت في شهر الحج، واكتشفت من أول يوم أن زوجها شخص عقله صغير بعمر طفل في الثامنة من عمره.

وأشارت إلى أن إخوانه كانوا يعلمونه حتى العلاقة الخاصة، كما كانوا يوجهونه في كل شيء، حتى في ارتداء ملابسه وتناول الطعام.

وتابعت أنها كانت مصدومة من هذا الوضع، لأنها كانت تتوقع أن تعيش حياة سعيدة مع زوجها.

وأضافت أنها اكتشفت أنه لا يعرف حتى اصطحابها إلى مقهى في نفس الحي.

وبعد شد وجذب مع أخت زوجها، أخبرتها الأخت أن زوجها مصاب بانفصام الشخصية، وأن عقله غير بالغ، لكنه طيب وحنون.

واختتمت الفتاة رسالتها بالقول إنها تكره حياتها وزوجها، ولا تريد أن تنظر إليه.

وسألت عن كيفية الطلاق، وكيف ستخبر أهلها بما حدث، حيث إنها تعلم أنهم سيصدمون.