انت الان تتابع تمديد تكليف "القحطاني" عميدًا لكلية علوم الحاسب بـ"جامعة سعود" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 3:33 مساءً

أصدر رئيسُ جامعة الملك سعود "د. بدران بن عبدالرحمن عثمان العمر"، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتمديد تكليف "أ.د. سلمان بن علي بن وهف القحطاني"، عميدًا لكلية علوم الحاسب والمعلومات. ويعدّ "القحطاني" من القيادات المعروفة والمميزة، وقد أدرجت جامعةُ ستانفورد للعلماء اسمَه في قائمة أفضل "2%" من العلماء الأكثر تميزًا وتأثيرًا على مستوى العالم. "الخليج 365" تهنّئ "القحطاني" بهذه الثقة، وتتمنّى له التوفيق والسداد.

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد تكليف "القحطاني" عميدًا لكلية علوم الحاسب بـ"جامعة سعود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.