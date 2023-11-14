بريطانيا تفرض عقوبات على 4 من قادة "حماس"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الحكومةُ البريطانية، اليوم "الثلاثاء"، فرضَ عقوبات على أربعة من قادة حركة "حماس"، من بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في بيان: "سنواصل استخدام كل ما لدينا من سبل لعرقلة النشاط المقيت لهذه المنظمة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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