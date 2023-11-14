انت الان تتابع "إغاثي الملك سلمان" ينتزع 637 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2023م، من انتزاع 637 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها لغمان مضادان للأفراد، و117 لغماً مضاداً للدبابات، و518 ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق "مسام" 148 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الضالع نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية هجر، كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع 25 ذخيرة غير منفجرة و6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الخوخة، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية حيس، كما استطاع الفريق في محافظة مأرب نزع 8 ذخائر غير منفجرة في مديرية الوادي، و100 لغم مضاد للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب، ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية رغوان.