انت الان تتابع الصحي السعودي: 7 عادات تحمي من مضاعفات السكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 4:03 مساءً

أوصى المجلس الصحي السعودي، مرضى السكري (النوع الثاني)، باتباع سبع عادات من شأنها منع المضاعفات المرتبطة بالسكري. ووفقًا للمجلس، فإن أولى هذه النصائح هي التقليل من استهلاك السكريات، وثانيًا: التخلص من الوزن الزائد، وثالثها: ممارسة الرياضة بانتظام، والرابعة: اتباع نظام غذائي صحي. وجاءت الوصية الخامسة بالابتعاد عن التبغ ومنتجاته، وسادسًا: التحكم بمستوى ضغط الدم، وأخيرًا التحكم بمستوى الكوليسترول.

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