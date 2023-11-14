"توطين نجران" تتابع جولاتها الرقابية على نشاط الإيواء والسياحة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 4:05 مساءً

نفّذت لجنةُ توطين الوظائف بمنطقة نجران، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على نشاط الإيواء والسياحة بمدينة نجران ومحافظة حبونا. وزارت اللجنة "56" منشأة؛ لحصر الموظفين والموظفات؛ حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في النشاط "110" موظفين، منهم تسع موظفات سعوديات. وبلغ إجمالي الوافدين العاملين في النشاط "13" عاملًا، بينما تجاوزت نسب التوطين في المهن التي صدر بها قرارات توطين الـ"89%"، كما تم حصر فرصة عمل للتوطين.

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