شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل نحو 7 آلاف حالة إصابة بالكوليرا في زيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في زيمبابوي تسجيل نحو سبعة آلاف حالة إصابة بالكوليرا منذ ظهور الوباء في فبراير الماضي.

وقالت في بيان، إن العدد الاجمالي لحالات الإصابة بالكوليرا خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ 6939 حالة مع وفاة 142 شخصاً بسبب المرض، مشيرة إلى الإبلاغ عن 598 حالة مشتبه بها و91 حالة مؤكدة وخمس حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي.

الكوليرا في زيمبابوي

أشارت إلى الإبلاغ عن حالات إصابة بالكوليرا في عشر مقاطعات في جميع أنحاء البلاد منذ اكتشاف الحالة الأولى في 12 فبراير في منطقة تشيغوتو بمقاطعة ماشونالاند الغربية.