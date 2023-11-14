شكرا لقرائتكم خبر عن في أسبوع.. مركز الملك سلمان ينتزع 637 لغمًا عبر "مسام" باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2023، من انتزاع 637 لغما في مختلف مناطق اليمن، منها لغمين مضادين للأفراد، و 117 لغماً مضاداً للدبابات، و518 ذخائر غير منفجرة.

ونزع فريق "مسام" 148 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الضالع نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية هجر، كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع 25 ذخيرة غير منفجرة و6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الخوخة، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية حيس.

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تطهير اليمن من الألغام

كما استطاع الفريق في محافظة مأرب نزع 8 ذخائر غير منفجرة في مديرية الوادي، و100 لغم مضاد للدبابات و 300 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب، ولغما واحدا مضادا للأفراد في مديرية رغوان.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغما واحدا مضادا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية باب المندب، و 4 ألغام مضادة للأفراد و27 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية المخاء، و4 ألغام مضادة للدبابات و 6 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر نوفمبر إلى 1.472 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 421 ألفاً و 469 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.