السعودية | مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية يفتتح الموسم الثاني لمعرض الطب البيطري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

افتتح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشومر اليوم الاثنين معرض الطب البيطري والحيوانات الاليفة السعودي بنسخته الثانية وذلك بحضور عدد من مديري العموم وممثلي المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والامراض الحيوانية (وقاء) والشركة الوطنية للخدمات الزراعية ومجموعة من الاعلاميين والصحفيين و السوشل ميديا والمهتمين في مركز الرياض الدولي للمعارض المؤتمرات .

وأوضح سعادة الدكتور إبراهيم الشومر ان الثروة الحيوانية تشكل احدى الدعامات الأساسية المهمة للقطاع الزراعي الذي يسهم بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي وفق رؤية ٢٠٣٠ .

وبين الشومر ان مهنة الطب البيطري من المهن الإنسانية والسامية ولها دور كبير في تعزيز الصحة العامة في العالم، من خلال مواجهة المخاطر الصحية الناتجة عن الأمراض الحيوانية المتوطنة والناشئة، وحماية الإنسان والحيوان والبيئة من تلك المخاطر. كما أفاد ان حجم سوق رعاية الحيوانات الاليفة في المملكة العربية السعودية بلغ مايقارب ٤ مليار و٥٠٠ مليون ريال سعودي ، يشكل طعام الحيوانات الاليفة الجزء الأكبر منه بنسبة ٦٤٪ وذلك وفقا لإحصائيات عالمية للسوق السعودي في هذا المجال .

كما أوضح المشرف العام على المعرض الأستاذ عمار الزعيتر ان معرض الطب البيطري والحيوانات الاليفة السعودي يهدف لتكوين منصة سنوية يتم من خلالها تبادل الخبرات المحلية والعالمية في نفس المجال ، اضافة لتوعية الجهات الخاصة بأهمية الاستثمار في هذ القطاع اضافة لإبراز أهمية تربية الحيوانات الأليفة في المجتمع وتفعيل ثقافة العمل التطوعي في هذا المجال .

الجدير بالذكر ان المعرض يشارك فيه اكثر من ١٠٠ جهة محلية و دولية متخصصة في قطاع الطب البيطري والحيوانات الاليفة تشمل عيادات بيطرية وشركات متخصصة بأغذية الحيوانات الاليفة ومتاجر بيع مستلزماتها وفنادق ومراكز تجميل خاصه بها ومصنعي اللقاحات البيطرية وجمعيات الرفق بالحيوان .

ويشهد المعرض عددا من الفعاليات المتنوعة كمسابقة اليفي في حياتي ،و ركن الببغاوات الناطقة وركن اخر لسيارة خدمات عناية متنقلة للحيوانات الاليفة ، كما يحتوي المعرض على جدارية رائعة تعنى بأثر تربية الإنسان للحيوان الاليف يرسمها مجموعة من الفنانين التشكيلين .

و يتضمن المعرض عدداً من ورش العمل التوعوية واللقاءات المفتوحة والمحاضرات المختصة بمجال الطب البيطري والحيوانات الاليفة يقدمها مختصون بالمجال .

يشار الى ان المعرض يفتح ابوابه للزوار من الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساءا في الفترة من يوم الاثنين 13 نوفمبر وحتى يوم الأربعاء ١٥ نوفمبر 2023م .