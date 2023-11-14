السعودية | مساعد رئيس مجلس الشورى تشارك في المنتدى العالمي السادس للقيادات النسائية بـ”آيسلندا”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مساعد رئيس مجلس الشورى تشارك في المنتدى العالمي السادس للقيادات النسائية بـ”آيسلندا” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

افتتحت في مدينة ريكيافيك بجمهورية آيسلندا أعمال منتدى ريكيافيك العالمي السنوي للقيادات النسائية, الذي انطلقت أعماله بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي بتنظيم من البرلمان الآيسلندي بالشراكة مع مؤسسة القيادات النسائية.

وشارك وفد مجلس الشورى في حفل افتتاح المنتدى والجلسات العامة في نسخته السادسة ، الذي شهد حضور دولة رئيس الوزراء بجمهورية آيسلندا السيدة تشارك كاترين جاكوبسدوتير، ورئيس منتدى ريكيافيك العالمي للقياديات النسائية ومستشار القياديات النسائية في الأمم المتحدة السيدة هانا كريستيانسدوتر.

إلى ذلك أقام فخامة رئيس جمهورية آيسلندا جودني يوهانسون ، وحرمه إليزا ريد ، حفل استقبال للوفود المشاركة في المنتدى السنوي.

ورحب فخامة رئيس الجمهورية جودني يوهانسون وحرمه بالوفود المشاركة, مؤكدين حرص آيسلندا على مد جسور التعاون والعلاقات مع الدول الصديقة، ودعم تمكين المرأة.

وعلى هامش أعمال المنتدى التقت معالي الدكتورة حنان الأحمدي والوفد المرافق بمعالي رئيس البرلمان الآيسلندي السيد بيرجير أرمانسون، الذي رحب بمعاليها والوفد المرافق, مؤكداً أهمية مشاركة وفد المجلس في منتدى ريكيافيك العالمي السنوي السادس للقيادات النسائية.

من جانبها أكدت مساعد رئيس مجلس الشورى حرص المجلس على المشاركة في التجمعات البرلمانية، منوهة بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية آيسلندا في المجالات كافة خاصة في الجانب البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الآيسلندي, معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الزيارات بين المجلسين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وكانت معالي الدكتورة حنان الأحمدي قد التقت معالي الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي السيد مارتن تشونغونغ وذلك على هامش فعاليات المنتدى.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي وسبل تعزيزها.

وأكدت الدكتورة الأحمدي حرص المجلس على المشاركة والحضور في التجمعات البرلمانية ودعم جهود الاتحاد البرلماني الدولي في هذا المجال.

من جانبه أكد تشونغونغ حرص الاتحاد البرلماني الدولي على حضور مجلس الشورى في المحافل البرلمانية موضحاً الدور الكبير والمهم للمملكة العربية السعودية في المنطقة والعالم أجمع .

ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال في المنتدى العالمي السادس للقيادات النسائية برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أعضاء مجلس الشورى الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط ، وحنان بنت عبدالله السماري.

يشار إلى أن هذا المنتدى السنوي يعد أحد أكبر التجمعات للنساء البرلمانيات والقياديات من مختلف دول العالم الذي يهدف إلى تبادل الأفكار والحلول حول كيفية مواصلة تقدم المجتمع وتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وتعزيز عدد النساء في المناصب القيادية وتطويره بشكل إيجابي.