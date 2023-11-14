شكرا لقرائتكم خبر عن ستندم إذا فعلته .. خطاء قاتل قبل نومك سيفقدك بصرك ولن تصحي إلا وأنت أعمى!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعودية أخبرت القاضي بما يفعله زوجها فجن جنونه وأمر بخلعها فورا ..لن تصدق ماذا فعل الزوج؟ خبيرة سعودية تفاجئ الجميع:ماذا يحدث للرجل إذا تزوج امرأة تكبره بـ10سنوات..لن تصدق الإجابة

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