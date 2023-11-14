شكرا لمتابعة خبر عن حبات الثلوج تكسو منطقة الجوف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت قرية الحديثة بالقريات التابعة لمنطقة الجوف اليوم الثلاثاء، عدم استقرار في الطقس وسقوط أمطار غزيرة وكثافة البرد.

واستعرض مقطع فيديو تراكم حبات الثلج على الطرق وانتشارها في كل مكان، نتيجة الطقس السيئ.

والجدير بالذكر حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من سقوط أمطار على منطقة تبوك، حيث أكد المركز سقوط أمطار متوسطة بالإضافة الى وجود رياح شديدة السرعة وانعدام الرؤية وتساقط البرد بالإضافة الى وجود سيول مع ارتفاع الأمواج.