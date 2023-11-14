شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السيرة الذاتية لوفاء بن خليفة ومن وين أصلها؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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تثير وفاء بن خليفة الكثير من التساؤلات حول سيرتها الذاتية، إذ تعتبر شخصية معروفة في العالم العربي بشكل خاص، وتم تداول اسمها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصةً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت الشخصية المحورية في نشر الشهرة لعدة شخصيات في جيلنا الحالي.

السيرة الذاتية لوفاء بن خليفة

وفاء بن خليفة الناشطة الحقوقية والإعلامية السعودية، وُلدت في 19 يونيو 1981 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. قامت بمتابعة دراستها في دبي وحصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية، ثم انتقلت لتقديم الأعمال الإنسانية في نيويورك.

أسست وفاء بن خليفة جمعية “وفاء الخير الإنسانية” في نيويورك، حيث أسهمت بشكل كبير في مجال الأعمال الخيرية وتقديم المساعدات الإنسانية، كما حصلت على لقب “سفيرة النوايا الحسنة” من قبل الأمم المتحدة، تقديرًا لجهودها الإنسانية.

وفاء بن خليفة تزوجت من رجل الأعمال السعودي الشيخ محمد الطرابلسي، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم صابرينا، لينا، وأحمد. انتقلت إلى ولاية نيويورك مع عائلتها وقضت حياتها هناك.

وفاء بن خليفة تعرف بدورها البارز في الدعوة إلى العمل الإنساني وتحقيق التنمية المستدامة. وفارقت الحياة يوم الأول من سبتمبر 2022، عن عمر يناهز 41 عامًا. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.