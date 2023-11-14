شاهد مروج الرحيلي تكشف بالخطأ عن عمرها الحقيقي يوم عيد ميلادها

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احتفلت مروج الرحيلي خبيرة التجميل بعيد ميلادها الـ 29 بطريقة مميزة، وقد شاركت هذه اللحظات السعيدة مع متابعيها عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
مروج الرحيلي تكشف بالخطأ عن عمرها الحقيقي
ظهرت مروج الرحيلي في الفيديو وهي تهنئ نفسها بمناسبة عيد ميلادها، داعية الجمهور لمشاركتها في هذه المناسبة السعيدة. قالت: “عام سعيد لي، وسأترك مرحلة العشرين، لأن عمري أصبح الآن 29 عامًا، وهذه آخر سنة لي في العشرين”.
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا من قبل روادها مع الفيديو، حيث قاموا بتقديم التهاني لمروج الرحيلي بمناسبة عيد ميلادها، وقدم الكثيرون من متابعيها التهاني، متمنين لها حياة سعيدة وعامًا جديدًا مليئًا بالنجاح والفرح.
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