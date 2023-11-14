انت الان تتابع "العمري" إلى المرتبة 11 بفرع وزارة النقل بـ"الخرمة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 4:10 مساءً

أصدر وزيرُ النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بترقية مدير فرع الوزارة بمحافظة الخرمة المهندس عبدالله بن ظافر العمري، إلى المرتبة الحادية عشرة. ومن جانبه قال المهندس "العمري": إن الترقية ستكون، بإذن الله تعالى، حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن، معربًا عن خالص شكره وتقديره للوزير على هذه الثقة. يذكر أن المهندس "العمري" يُعدُّ من القيادات الشابة الصاعدة والمتمكنة؛ حيث الخليج 365 له العمل مديرًا لفرع الوزارة بمحافظة ضبا، ثم مديرًا لفرع الوزارة بمحافظة بيشة، إلى أن باشر العمل مديرًا لفرع الوزارة بمحافظة الخرمة، العام الماضي.

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