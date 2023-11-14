"الأرصاد" تصدر "إنذاراً أحمر": أمطار غزيرة وصواعق رعدية وجريان للسيول وتساقط للبرد على جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً - إنذار أحمر- من هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الـ 12 من صباح يوم غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً.

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