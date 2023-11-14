انت الان تتابع العراق.. المحكمة العليا تنهي عضوية رئيس البرلمان بسبب دعوى تزوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 4:57 مساءً

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم (الثلاثاء)، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مستندة في حكمها إلى دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب. وذكرت المحكمة في بيان نشر على موقعها الرسمي أنها "قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر 2023، كما اتخذت قراراً مماثلاً بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى". ووصف "الحلبوسي" قرار المحكمة بـ"الغريب"، مشيراً إلى أنه سيسعى لاستيضاحه. واتهم "الدليمي" رئيس البرلمان بـ "تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من المؤسسة التشريعية. ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.

كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. المحكمة العليا تنهي عضوية رئيس البرلمان بسبب دعوى تزوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.