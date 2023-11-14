انت الان تتابع مدرب الأخضر "مانشيني" يواجه الإعلام غدًا .. للحديث عن مواجهة باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 5:34 مساءً

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "روبرتو مانشيني" غدًا الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب باكستان ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 ، وذلك في قاعة المؤتمرات بملعب نادي الفتح عند الساعة (17:30) مساءً. ويستضيف الأخضر بعد غدٍ الخميس السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري منتخب باكستان على ملعب نادي الفتح بالأحساء. يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.

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