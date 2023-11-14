تراند اليوم : شاهد.. جلد "شيخ قبيلة" حتى البكاء لسرقته تبرعات حفر الآبار في غانا

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام أفراد قبيلة في غانا بجلد شيخ القبيلة بعدما اكتشفوا قيامه بسرقة أموال التبرعات الخاصة بحفر الآبار.

وأظهر الفيديو المتداول شيخ القبيلة عاري الصدر ومربوط في شجرة فيما يقوم عدد من الأشخاص بالاعتداء عليه بالضرب وجلده.

وأبان الفيديو شيخ القبيلة وهو يبكي، ويتوسل إلى الأشخاص الذين يعتدون عليه بالضرب لتركه.

وحسب وسائل إعلام، فإن أفراد القبيلة اكتشفوا قيام شيخ القبيلة بسرقة المعونات المخصصة لحفر الآبار.

وأشارت إلى أن شيخ القبيلة كان يستلم المعونات ويحتفظ بمعظمها لنفسه وبعد انكشاف أمره أمسكوه وعلقوه على جذع شجرة وربطوه ثم جلدوه حتى بدأ بالبكاء.