شكرا لقرائتكم فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فتحت وزارة التعليم برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات لدراسة اللغة الصينية وفق الخطة التي عممتها الوزارة على مختلف القطاعات والإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات.

شروط الابتعاث لدراسة اللغة الصينية

ويشترط في شاغلي الوظائف التعليمية عدة شروط من بينها ما يلي:

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ألا يزيد العمر عن 40 عاماً

التعهد بدراسة اللغة الصينية

ألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن جيد.

ألا تقل درجة التقويم في برنامج الأداء الوظيفي آخر سنتين عن ممتاز.

تدريس اللغة الصينية

وكانت بعض الإدارات التعليمية قد بدأت في تدريس اللغة الصينية، ففي سبتمبر الماضي، أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف برنامج “اللغة الصينية الإثرائية” في أكثر من 50 مدرسة ثانوية للبنين والبنات (نظام المسارات) للصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول الحالي.

وأوضح تعليم الطائف، أن البرنامج يستفيد منه أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، بمعدل حصة واحدة أسبوعياً خلال حصص الإتقان الإثرائية وفي قاعات مجهزة بوسائل عرض صوتية ومرئية لعرض المحتوى الوزاري للبرنامج الإثرائي للغة الصينية .

تعليم نجران

كما أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ، برنامج تدريس اللغة الصينية الإثرائية في المدارس الثانوية الحكومية والأهلية بالمنطقة.

وأوضح تعليم نجران أن البرنامج يستهدف 1506 طلاب وطالبات من الصف الثاني ثانوي نظام المسارات، وذلك بإدراج برنامج تدريس اللغة الصينية الإثرائية لطلبة الصف الثاني ثانوي ضمن حصص الإتقان الإثرائية، بواقع حصة واحدة أسبوعياً في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية لعام 1445هـ.