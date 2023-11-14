شكرا لقرائتكم خلال أكتوبر.. ارتفاع عدد الحاويات المناولة لـ”موانئ” السعودية 5.31% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر أكتوبر لعام 2023م ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة بنسبة 5.31% لتصل إلى 741.9 ألف حاوية قياسية، مقارنة بـ 704.48 ألف حاوية قياسية في الشهر ذاته من عام 2022م، بما يؤكد نجاح جهود الهيئة في تعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجستية، وتمكين الصادرات والواردات السعودية إلى الأسواق العالمية، وزيادة قدرة المملكة على المنافسة العالمية.

وسجلت أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر أكتوبر 2023م زيادة بنسبة 9.72% لتصل إلى 224.82 ألف حاوية، مقارنة بـ 204.9 ألف حاوية في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 5.32% لتصل إلى 226.97 ألف حاوية، مقارنة بـ 215.5 ألف حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022م.

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حاويات المسافنة

كذلك، سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 2.12%، لتصل إلى 290.11 ألف حاوية مقارنة بـ284.08 ألف حاوية في شهر أكتوبر لعام 2022م، مما يعكس تميز الموانئ باعتبارها عنصر جذب استثماري، ويسهم في زيادة كميات المناولة بالموانئ، ويؤكد متانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية، ويتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء ثلاث قارات.

وبلغت أحجام البضائع العامة 627.637 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4.575.549 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 11.415.187 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 791.683 رأس ماشية، بزيادة 297.94%، مقارنة بـ 198.947 رأس ماشية في الفترة ذاتها لعام 2022م.

واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 59.810 ركاب، بزيادة 35.11% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 44.268 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 109.646 سيارة، بارتفاع قدره 17.13% مقارنة بـ 93.611 سيارة، في الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 5.46% بنحو 1.062 سفينة، مقارنة بـ 1.007 سفن، في أكتوبر 2022م.

قطاع النقل البحري

وشهدت الطنيات المناولة انخفاضاً بنسبة 5.90% ليصل إلى 24.973.667 طنًا من البضائع، مقارنة بـ 26.539.845 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2022م، كما شهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر أكتوبر لعام 2023م انخفاضاً نسبته 34.61% لتصل إلى 1.609.345 طنًا، مقارنة بـ 2.461.009 أطنان في أكتوبر لعام 2022م.

يُذكر أن السعودية واصلت خلال العام الجاري 2023م تعزيز مكانتها ودورها العالمي في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، حيث قفزت 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف “2023 Lloyd’s List” العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات، كما حققت تقدمًا إضافيًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ 76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023م.