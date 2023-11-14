شكرا لقرائتكم الرميان: السعودية تمتلك عوامل نادرة لتمكين الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إن قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بات اليوم أشبه باقتصاد قائم بذاته مع قطاعات عديدة مصاحبة له، مشيراً إلى أنه يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، إذ يتزايد عدد شركات هذا القطاع بالتوازي مع تنامي أعداد الجماهير، كما تتزايد أنواع الأجهزة والمنصّات المخصّصة له.

الألعاب والرياضات الإلكترونية

وأشار الرميان إلى الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، والتي تظهر أهميتها من خلال النظرة المتكاملة التي تقدّمها الاستراتيجية لكامل سلسلة القيمة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك من خلال 86 مبادرة سيقوم بإطلاقها وإدارتها نحو 20 جهة حكومية بمشاركة القطاع الخاص، وتشمل حاضنات أعمال، وفعاليات كبرى، وأكاديميات تعليمية تضمن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة في القطاع ضمن 8 محاور تشمل كامل سلسلة القيمة.

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من بين أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية هي إطلاق مساهمات اقتصادية تصل إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030، كما سيخلق أكثر من 39 ألف فرصة عمل في التنمية والنشر والبنية التحتية والمهن الأخرى خلال نفس الفترة.

الاستثمار في القطاع

وأوضح الرميان أن الصندوق استثمر في هذا القطاع انطلاقاً من استراتيجيته الهادفة إلى الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، إذ من المتوقع أن ينمو القطاع عالمياً بمعدل نمو سنوي إجمالي يتجاوز 13% خلال عام 2023، علماً أن النمو المتوقع للقطاع في المملكة سيصل إلى 250% نهاية عام 2030.

يذكر أن السعودية، أطلقت في نوفمبر 2021، مجموعة “سافي غايمز” وهي مجموعة للألعاب الإلكترونية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ويرأس مجلس إدارتها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وتهدف المجموعة إلى تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي.

واستحوذت المجموعة في هذا الإطار على شركتي “إي إس إل” (ESL)، و”فيس إت” (FACEIT)، الرائدتين في قطاع الرياضات الإلكترونية، وتم دمجهما تحت شركة “إي إس إل فيس إت غروب”. كما استحوذت مجموعة “سافي” على شركة “سكوبلي” (Scopely)، المتخصّصة في نشر وتطوير الألعاب الإلكترونية للهواتف الجوالة.