شكرا لقرائتكم فنون الطهي تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الوليمة للطعام السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تستعد هيئة فنون الطهي لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الوليمة للطعام السعودي خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في حرم جامعة الملك سعود بالرياض؛ لتحتفي من خلاله بتراث المملكة الغني، وتستعرض الثقافة السعودية عبر التعريف بالطعام السعودي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتقديم المملكة بوصفِها وجهة عالمية لعشاق الطهي، وتذوق الأطعمة، وإثراء المجتمع السعودي بالفرص الواعدة بمجال الأطعمة، وسبل استدامة تلك الأنشطة، وذلك عبر خلق تجارب أصيلة للزوّار تُمكنهم من تجربة الأطعمة التقليدية بطريقةٍ فريدة، وفي أجواءٍ خاصة بها.

مهرجان الوليمة للطعام السعودي

ويُقدِّم المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات في 13 منطقة رئيسية؛ تشمل منطقة تراث فن الطهي التي تعمل على تقديم الموروث الثقافي في فنون الطهي، وأخرى للأطفال والمزرعة التفاعلية التي تُنمِّي قدراتهم الحسيّة عبر أنشطة تعليمية متنوعة، وتعزيز معرفتهم عن طريق ممارسة أنشطة تعكس مفهوم المهرجان، والمبنية على تحضير الأطباق، وتأصيل تراث الطهي لدى الجيل الناشئ، إضافةً إلى منطقة الأعمال التي تُعد بمثابة تجمع للمهتمين والمختصين في هذا الفن، ويتسنى فيه للحضور التعارف فيما بينهم، وإيجاد مختلف فرص العمل عبر عقد جلسات نقاشية يقودها شخصيات وشركات مختلفة من حول العالم؛ لخلق فرص وظيفية تدعم قطاع الطهي بالمملكة، إضافةً إلى منطقة مخصصة لكبار الشخصيات التي تتميّز بخدمة الضيوف خلال زيارتهم للمهرجان.

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ويضم المهرجان كذلك منطقة معرض الزيتون التي تقدم معلومات ثريّةٍ حول الزيتون؛ شجرته وثماره وغيرها، بدايةً من تكوينها وعلاقتها بالثقافة السعودية، بالإضافة إلى إمكانية تذوق أنواع الزيتون وشراء مختلف المنتجات. ومن المناطق التي يضمها المهرجان منطقة المتجر للتسوق وشراء منتجات من محال وعلامات تجارية محلية، ومنطقة العروض المسرحية، وتقديم الحفلات الفنية المنوعة بين الغناء، والعزف على مختلف الآلات الموسيقية والعروض الأدائية.

وتشارك جمهورية اليونان في منطقة متكاملة مخصصة للدولة المشاركة لتُقدم تراثها الغني في فنون الطهي، في خطوةٍ تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفهِ أحد أهدافها الإستراتيجية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

وأما منطقة المطاعم فتُقدم مطاعم متنوعة تسمح للزائر بتجربة فريدة من المأكولات، ومنطقة ورش العمل المخصصة لإقامة ورش الطهي مستقطبةً متخصصين موهوبين في فنون الطهي، بالإضافة إلى فرصة الترويج للمؤسسات الرائدة في هذا المجال، ومنطقة المائدة التي تقدم تجربة عشاء بمعايير عالمية يتم فيها تقديم أشهى الأطباق السعودية والعالمية في حفل عشاءٍ خاص، فيما تشهد منطقة المسابقة تنظيم مسابقة طهي مباشر مخصصة للأطباق السعودية، وفي الختام سيقام في مسرح الأعمال حفل جوائز جورماند، وهي مسابقة دولية لمحتوى الثقافة الطهوية.

منصة تجمُّع معرفية إثرائية

ويُعد مهرجان الوليمة للطعام السعودي منصة تجمُّعٍ معرفيةٍ إثرائيةٍ تأتي في إطار توجه هيئة فنون الطهي؛ بتوفير منصة محلية تحتفي بفنون الطهي السعودي، وتقدمها بوصفِها منتجاتٍ ثقافية ذات دلالات حضارية، إلى جانب تجهيز مساحات تمكينية للطهاة السعوديين؛ لعرض مُنتجاتهم ومهاراتهم، والإسهام في تقديم محتوى تعليمي تثقيفي لجميع فئات المجتمع، فضلاً عن استقطاب روّاد الأعمال والشيف العالميين والمحليين، وخبراء المطاعم والمزارعين والمهتمين لخلق فرص تعليمية وتجارية واستثمارية.

ويهدف المهرجان إلى بناء مجتمع للمهتمين بمجال الأطعمة من خلال إقامة فعّالية هي الأضخم من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وإبراز جهود المملكة ممثلةً في وزارة الثقافة، بالاهتمام بالطعام كونه أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، فضلاً عن تشجيع شباب وشابات الوطن، الذين لديهم اهتمام بمجال الأطعمة في تحويل هواياتهم في هذا المجال إلى مشاريع تجارية.