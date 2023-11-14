شكرا لقرائتكم تأجيل اختبارات الغد في مدارس مكة وبحرة والجموم وجدة ورابغ وخليص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن تعليم جدة أنه تقرر تأجيل اختبار يوم غد الأربعاء 1/ 5/ 1445هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ الأربعاء، حيث سيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ.

وأوضح تعليم جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولسلامة الجميع.

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وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولسلامة الجميع، تقرّر تأجيل اختبار يوم غدٍ الأربعاء 1/ 5/ 1445هـ في مدارس مكة وبحرة والجموم والكامل وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ الأربعاء، وسيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ.

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد (NCM) ابتداءً من فجر غدٍ الأربعاء، انخفاضًا تدريجيًّا في درجات الحرارة الصغرى على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم وشمال منطقة المدينة المنورة، ويتوقع أن تتراوح بين ( 12ْ- 9ْ) بمشيئة الله.