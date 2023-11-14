زوجة الأديب تركي الحمد تعلق على الأنباء المتداولة عن وفاته

نفت إيمان الغيث، زوجة الأديب والمفكر السعودي تركي الحمد، الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية حول وفاة زوجها، وأكدت أن صحته مستقرة.

كانت عدة حسابات إعلامية وإخبارية نشرت خبر وفاة الكاتب تركي الحمد، وتعازي عديدة توالت من الكتاب والمثقفين والإعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي في السعودية والوطن العربي.

ومع ذلك، قامت زوجة الأديب بتوضيح الحقيقة ونفت تلك الأنباء، مؤكدة أن صحة زوجها مستقرة ويتماثل للشفاء.

تجدر الإشارة إلى أن تركي الحمد هو أديب سعودي معروف ومفكر بارز، وله إسهامات كبيرة في المجال الأدبي والثقافي. وقد أثارت الأنباء المتداولة عن وفاته حزنًا وصدمة في أوساط الثقافة والأدب في السعودية والعالم العربي.