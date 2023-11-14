شكرا لقرائتكم خبر عن جزء من لحم الخروف تحميك من أمراض خطيرة .لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك (معجزة ربانية)! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعشق كثيرون تناول لحم الخروف في عيد الأضحى، بل قد يصل الأمر إلى تفضيله على لحم البقر أو الجاموس، لدى بعض الأشخاص.

وهناك قطعة في الخروف حال تناولها قد تحميك من أمراض خطيرة، وفقا لما ذكره أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية.وفي إطار النصائح التي يقدمها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، كشف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، فوائد تناول كبد الخروف، كالتالي: غني بفيتامين ب12 وغني بالحديد وبالتالي يساعد في علاج الأنيميا. يحتوي على الفسفور والذي بدوره يحمي الأسنان ويقي من تساقطها ويحمي اللثة من الالتهابات. يساعد في حماية الغدة الدرقية من التضخم والالتهابات لأنه غني بمادة السيلينوم. يقوي البصر ويحسن مدى الرؤية ويساعد في علاج قصر النظر. يساعد في تقوية العضلات وتقوية الشعر والأظافر لأنه غني بالبروتين. يساعد في تعويض دم الحيض وخصوصا للفتيات المراهقات، وتعويض دم النفاس للمرأة النفساء. يحمي من حدوث تشوهات لدى الجنين إذا تناولته السيدة الحامل. يضعف فرص الإصابة بالعقم ويعزز الخصوبة لدى النساء. يساعد في تقوية الذاكرة، وتحسينها لاحتوائه على فيتامين بـ12 بكثرة.

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