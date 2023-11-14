شكرا لمتابعة خبر عن تركي الحمد ينفي خبر وفاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفى الأديب والمفكر تركي الحمد اليوم الثلاثاء، خبر وفاته، مؤكدا بأن صحته مستقرة.

وكانت أنباء تم تداولها في الساعات الماضية حول وفاة تركي الحمد، فيما قام بنعيه عدد من النشطاء والإعلاميين.

وقال تركي في رسالة عبر موقع إكس بعد انتشار نبأ وفاته: “أحبتي ماتم تداوله في الاخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح ، وأود أن اطمأن الجميع بأنني بخير وعافية والله الحمد ، وقد وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة شاكر ومقدر شعور الجميع”.