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الجهني ينصح أهالي القصيم: ترا الأمطار “سردادي مردادي”

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الرياض - علي القحطاني - وجه خبير الطقس زياد الجهني اليوم الثلاثاء، رسالة إلى أهالي المنطقة الغربية، والقصيم، تزامنا مع الحالة المطرية.

وقال الجهني: “اللي عنده عمار او صب خرسانة خلال الاسبوعين الجاية يتابع معنا الحالة الجوية وينتبه لتحذيرات المركز الوطني والدفاع المدني ويغطي الأسمنت بشراع”.

وأضاف الجهني: “ترا الأمطار بفضل الله ” سردادي مردادي “.

وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة دعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً – إنذار أحمر- من هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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