شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة الحضورية بجامعتي جدة والملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تعليق الدراسة الحضورية ليوم غداً الأربعاء.

وقررت الجامعة تحويل الدراسة عن بعد وجدولة الاختبارات المقررة غدا لوقت لاحق، وتأجيل دوام الموظفين ليبدأ في تمام الساعة 9 مساء.

كما تم تعليق الدراسة غدا الاربعاء في جامعة جدة وكافة فروعها وجدولة الاختبارات المقررة غدا لوقت لاحق.

وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.