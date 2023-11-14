شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسمياً: النفط السعودي يحلق في السماء ويصل لهذا السعر لكل برميل والان مع التفاصيل الكاملة

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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.09 دولار لتصل إلى 82.52 دولار للبرميل عند التسوية، في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.09 دولار أيضًا لتصل إلى 78.26 دولار للبرميل.

النفط السعودي يحلق في السماء

تمت زيادة أسعار النفط في ختام تعاملات الاثنين بنسبة تزيد عن 1%، حيث فوقت المخاوف من تراجع الطلب وتحقيق أمريكي حول احتمال انتهاكات عقوبات النفط الروسية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.3% لتصل إلى 82.52 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% لتبلغ 78.26 دولار للبرميل عند التسوية.

أصدرت أوبك تقريرًا شهريًا الإثنين أكدت فيه استمرار القوة في أسواق النفط، وركزت على تقدير المضاربين باستمرار انخفاض الأسعار. كما رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 بشكل طفيف، وأكدت توقعاتها المرتفعة لعام 2024.

تسببت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين في تشكيل مخاوف بشأن تراجع الطلب، حيث طلبت شركات التكرير الصينية إمدادات أقل من السعودية لشهر ديسمبر، بالإضافة إلى ذلك، اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات صارمة ضد صادرات النفط الروسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

تأكدت السعودية وروسيا من استمرار تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية العام، نظرًا لاستمرار المخاوف المتعلقة بالطلب والنمو الاقتصادي. تلتئم مجموعة “أوبك+” في 26 نوفمبر لصياغة خطط جديدة.