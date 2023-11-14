شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن والدة موبابي تكشف موعد رحيل ابنها من باريس الى هذا النادي وقيمة الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة

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فايزة العماري، والدة النجم كيليان مبابي من فريق باريس سان جيرمان، أدلت بتصريح حول الأنباء المتداولة بشأن مصير ابنها. وفي تصريح حصري وجديد، أكدت العماري أن الأخبار التي تم تداولها غير صحيحة وتم التلاعب بها، مشددة على أن ابنها يركز حاليًا على التفرغ لمسيرته الرياضية، وأشارت إلى أن العائلة تثق تمامًا في اختيارات كيليان ودعمه لقراراته المستقبلية. كما أضافت أنها تعتبر الشائعات جزءًا من واقع الحياة الرياضية وتؤكد على استمرار دعمها الكامل لابنها في رحلته المهنية.

والدة موبابي تكشف موعد رحيل ابنها

تقارير صحفية تشير إلى أن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، يثير اهتمام عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى ريال مدريد. وفقًا لـ”ديفنسا سنترال” الإسبانية، أكدت والدة مبابي فايزة العماري، أن ابنها لن يحسم مصيره حتى اللحظات الأخيرة من الموسم الحالي.

في تصريحاتها للصحفيين الفرنسيين، أكدت العماري أن هناك العديد من الشائعات تتحدث عن تجديد العقد وأخرى عن انتقاله، ولكن في الوقت الحالي، العائلة لا تفكر في أي من هذه الأمور، كما أوضحت أن مبابي لن يوقع عقدًا مع أي نادٍ في يناير حتى يتم التفاوض في اللحظات الأخيرة من الموسم.

تجسد كلمات العماري حذرًا وصبرًا من جانب اللاعب وأسرته في التعامل مع التكهنات المستمرة حول مستقبله، وتؤكد على عدم التفكير في أي خطوة قبل نهاية الموسم الحالي.