تأجيل اختبار يوم غد بالقنفذة.. وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم

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محمد بن مسعود - الدمام - بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، قررت إدارة تعليم القنفذة تأجيل اختبار يوم غد الأربعاء في جميع مدارس تعليم القنفذة، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم. وسيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ. ‏

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