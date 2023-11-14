انت الان تتابع جامعة "أم القرى" تعلق الدراسة الحضورية والاختبارات بجميع مقراتها وكلياتها.. غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 7:48 مساءً

أعلنت جامعة أم القرى أنها علقت الدراسة والاختبارات المقررة ليوم غد الأربعاء، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة. وتفصيلاً، قالت الجامعة عبر حسابها إنه بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلاب وجميع منسوبي ‫جامعة أم القرى فقد تقرر تعليق الاختبارات ليوم غد الأربعاء ١/ ٥/ ١٤٤٥هـ. وأعلنت الجامعة أنها ستعيد جدولة الاختبارات لاحقاً في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات؛ على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

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