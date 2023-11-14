إدارة التدريب التقني والمهني بمكة المكرمة تعلق التدريب الحضوري غدًا الأربعاء

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للتدريب المهني والتقني بمنطقة مكة المكرمة، عن تعليق التدريب الحضوري في جميع منشآت التدريب التقني والمهني.

‏وقالت عبر حسابها الرسمي على منصة X إنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، وتحويل التدريب والعمل عن بُعد يوم غدٍ الأربعاء.

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