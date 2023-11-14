انت الان تتابع جامعة الطائف تعلن تحويل الدراسة عن بعد بسائر فروعها .. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة الطائف عن تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة "البلاك بورد" يوم غدٍ الأربعاء 15 نوفمبر 2023، في ‫مقر الجامعة الطائف بالحوية، وسائر الفروع الأخرى، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية .

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