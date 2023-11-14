انت الان تتابع الكاتب تركي الحمد: أنا بخير وعافية.. وشكرًا لمشاعركم النبيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نفى الكاتب الدكتور تركي الحمد شائعة وفاته بعد تداولها على نطاق واسع قبل قليل، مؤكدًا أنه بصحة وعافية.

وقال الكاتب الدكتور تركي الحمد في صفحته بموقع "إكس": "أحبتي، ما تم تداوله في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح. وأود أن أطمئن الجميع بأنني بخير وعافية -ولله الحمد-. وقد وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة. شاكرًا ومقدرًا شعور الجميع".

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