انت الان تتابع بشعار "اقتصاد مزدهر" .."لأجلهم" تعقد المؤتمر الصحفي للملتقى السنوي الخامس لذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 8:07 مساءً

عقدت جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم المؤتمر الصحفي عن الملتقى السنوي الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "اقتصاد مزدهر"، والذي يقام خلال الفترة 2 - 4 ديسمبر 2023م، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات ذوي الإعاقة. وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية "لأجلهم" الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر " إن انعقاد الملتقى السنوي الخامس وشموله بالرعاية الكريمة من أمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز دليل على الاهتمام المتزايد بقضايا ذوي الإعاقة ومصالحهم، وتطوير موارد القوى البشرية من ذوي الإعاقة". وأكدت أن الملتقى السنوي الخامس يهدف إلى تحسين الاتجاهات الحديثة لذوي الإعاقة ، ويأتي دور الملتقى في إبراز المقومات والفرص الاستثمارية والمزايا النسبية التي يتمتع بها الأشخاص من ذوي الإعاقة مستقبلاً لتحسين جودة حياتهم".

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