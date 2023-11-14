شكرا لقرائتكم خبر حملة توعوية بداء السكري في جامعة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تزامنا مع اليوم العالمي للسكري، حملة للتوعية بداء السكري وعوامل الخطورة المرتبطة به، تحت عنوان «خطوة وقاية»، بالتعاون مع «جمعية السكري السعودية الخيرية».

وتهدف الحملة إلى إرشاد منسوبات الجامعة حول كيفية تعديل العادات الغذائية، وتحسين نمط الحياة بطرق صحيحة تسهم في تقليل فرص الإصابة بداء السكري، عبر 3 مراحل أساسية، ابتداء بالتعريف بداء السكري وأنواعه وأعراضه وعوامل الخطورة التي ترفع معدل الإصابة به في مرحلتها الأولى.

فيما تسلط المرحلة الثانية الضوء على أهم النقاط، مثل: أبرز المضاعفات الصحية للمصابين بداء السكري، وتأثيرها على أجهزة الجسم الحيوية، مثل: الكلى وشبكية العين، إضافة إلى استعراض سبل الوقاية من داء السكري، وكيفية تقليل فرص الإصابة به من خلال تبني نمط حياة صحية، وممارسة النشاط البدني في المرحلة الثالثة.