50 عملية لاستئصال الغدة الدرقية بطبية مكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلة بمركز الرأس والعنق وقاع الجمجمة، 50 عملية استئصال للغدة الدرقية بشكل كامل، ضمن عمليات اليوم الواحد دون الحاجة إلى التنويم العام. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلة بمركز الرأس والعنق وقاع الجمجمة، 50 عملية استئصال للغدة الدرقية بشكل كامل، ضمن عمليات اليوم الواحد دون الحاجة إلى التنويم العام. ويعد الإجراء الطبي فعالا وفريدا من نوعه على مستوى وزارة الصحة، وخطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة في رفع جودة الرعاية الصحية نظير الإسهام الفعال في تقنين التكاليف المادية بشكل كبير، مما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية.

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