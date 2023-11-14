مهرجان الوليمة السعودي يقدم الأطعمة التقليدية بطريقة فريدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تستعد هيئة فنون الطهي لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الوليمة للطعام السعودي خلال الفترة من 23 نوفمبر الحالي إلى 2 ديسمبر المقبل في حرم جامعة الملك سعود بالرياض، لتحتفي من خلاله بتراث المملكة الغني، وتستعرض الثقافة السعودية عبر التعريف بالطعام السعودي محليا وإقليميا وعالميا، وتقديم المملكة بوصفِها وجهة عالمية لعشاق الطهي، وتذوق الأطعمة، وإثراء المجتمع السعودي بالفرص الواعدة بمجال الأطعمة، وسبل استدامة تلك الأنشطة، وذلك عبر خلق تجارب أصيلة للزوار تمكنهم من تجربة الأطعمة التقليدية بطريقة فريدة، وفي أجواءٍ خاصة بها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد هيئة فنون الطهي لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الوليمة للطعام السعودي خلال الفترة من 23 نوفمبر الحالي إلى 2 ديسمبر المقبل في حرم جامعة الملك سعود بالرياض، لتحتفي من خلاله بتراث المملكة الغني، وتستعرض الثقافة السعودية عبر التعريف بالطعام السعودي محليا وإقليميا وعالميا، وتقديم المملكة بوصفِها وجهة عالمية لعشاق الطهي، وتذوق الأطعمة، وإثراء المجتمع السعودي بالفرص الواعدة بمجال الأطعمة، وسبل استدامة تلك الأنشطة، وذلك عبر خلق تجارب أصيلة للزوار تمكنهم من تجربة الأطعمة التقليدية بطريقة فريدة، وفي أجواءٍ خاصة بها. ويقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات في 13 منطقة رئيسة؛ تشمل منطقة تراث فن الطهي التي تعمل على تقديم الموروث الثقافي في فنون الطهي، وأخرى للأطفال والمزرعة التفاعلية التي تنمي قدراتهم الحسية عبر أنشطة تعليمية متنوعة، وتعزيز معرفتهم عن طريق ممارسة أنشطة تعكس مفهوم المهرجان، والمبنية على تحضير الأطباق، وتأصيل تراث الطهي لدى الجيل الناشئ، إضافة إلى منطقة الأعمال التي تعد بمثابة تجمع للمهتمين والمختصين في هذا الفن. أهداف المهرجان: بناء مجتمع للمهتمين بمجال الأطعمة عبر أضخم فعالية من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

إبراز جهود المملكة بالاهتمام بالطعام كونه أحد الموروثات الوطنية الأصيلة.

تشجيع شباب وشابات الوطن بمجال الأطعمة لتحويل هواياتهم إلى مشاريع تجارية.

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