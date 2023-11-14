شكرا لقرائتكم خبر مسابقة لترجمة اللغة الصينية بجامعة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة جدة، ممثلة في كلية اللغات والترجمة، مسابقة بعنوان «الترجمة من اللغة الصينية وإليها»، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان، ونائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة وانغ تشي مين، بمشاركة طلابية من الجامعات السعودية.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على السياحة السعودية ودعمها كوجهة سياحية، خلال نشر المعلومات الثقافية المحلية باللغة الصينية عن طريق عرض مرئي مقدم من طلاب وطالبات قسم اللغة الصينية، إلى جانب المعرض المصاحب التفاعلي الذي يعرض الثقافة الصينية في مجالات عدة ثقافية وفنية واجتماعية، وتتشكل المسابقة خلال مسارين: تحريري وتتبعي، بمشاركة جامعات سعودية عدة.

وأشار الحميدان إلى أن مثل هذه المسابقات تهدف إلى تحقيق مجالات تركيز الجامعة لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتجهيز الفئة الشبابية لتلبية احتياجات سوق العمل، وخلق روح تنافسية بين الجامعات وصقل المهارات اللغوية لدى الطلاب والطالبات.

وفي ختام المسابقة، أقيمت مراسم التتويج بحصول جامعة جدة على المركز الأول، وجامعة الملك سعود على المركز الثاني في المسار التتبعي، وتتويج جامعة الأميرة نورة بالمركز الأول، وجامعة الملك سعود بالمركز الثاني في المسار التحريري.