شكرا لقرائتكم خبر مانجا تنافس بـ3 ألعاب فيديو جديدة على مستوى الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك» حدثا خاصا تحت عنوان XP بالرياض بمناسبة إطلاق مجموعة جديدة من ألعاب الفيديو على مختلف منصات اللعب، وبحضور نخبة من الإعلاميين وصناع المحتوى المؤثرين وأصحاب الشأن تحت سقف واحد، في حدث ينمي التفاعل مع مجتمع اللاعبين في المملكة، ويتضمن تجارب للألعاب ومحتويات حصرية ولقاءات مثرية.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، عن اعتزازه بإطلاق الألعاب الجديدة، مبديا اعتزازه بالإنجازات التي حققتها الكفاءات السعودية على المستوى العالمي في مجالات الإنتاج وصناعة المحتوى، مثل فيلم الرحلة ومسلسل أساطير في قادم الزمان، إضافة إلى النجاحات في مجالات التوزيع والتراخيص للأنمي لكل من جراندايزر وكابتن تسوباسا، واليوم نفتخر بهذه الخطوة المهمة بنشر 3 ألعاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط كأول شركة سعودية تنشر ألعاب من فئة AAA على يد شباب سعوديين، الذين نثق بأن الاستثمار فيهم والإيمان بقدراتهم هو الخيار الاستراتيجي للمنافسة الإقليمية والعالمية.

وتتضمن لعبة «جريندايزر» مغامرة ملحمية والانطلاق في رحلة استكشاف أشهر المعالم والشخصيات داخل عالم مذهل صنعه «جو ناجاي» مؤلف السلسلة الأصلية، كما بإمكان اللاعبين اكتشاف عالم خيالي مليء بالمفاجآت في لعبة «السنافر 2» ومساعدة شخصيات السنافر الشهيرة في مهمة تخليص عالمهم من وحوش الجوهرة الخضراء.

وأخيرا يستعد اللاعبون لخوض مهمة جديدة مع كونراد وأيشا داخل عالم سايبربنك المليء بالمخاطر والغموض والذكريات المفقودة في الجزء الثاني من لعبة «فلاش باك»، حيث باعت اللعبة في جزئها الأول الذي أطلق عام 1992 أكثر من مليوني نسخة.

الألعاب الثلاث: